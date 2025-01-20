تكليف روبرت ساليسيس بمهام وزير الدفاع الأميركي

Advertisement

ذكرت شبكة "إن.بي.سي نيوز" الأميركية، اليوم الاثنين، أنه سيتم تكليف روبرت ساليسيس بالقيام بأعمال ومهام وزير الدفاع الأميركي.وأشارت الشبكة إلى أن ذلك القرار سيسري حتى يؤكد مجلس الشيوخ تعيين بيت هيغسيث الذي اختاره الرئيس دونالد ترامب لتولي الوزارة.وأفادت "إن بي سي نيوز" بأن مجلس الشيوخ الأمريكي لم يؤكد إلى الآن تعيين هيغسيث وزيراً للدفاع". (ارم نيوز)