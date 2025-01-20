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بالصور.. سيناتور أميركي يثير الجدل في حفل تنصيب ترامب

Lebanon 24
20-01-2025 | 14:28
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خطف السيناتور الأميركي الديمقراطي جون فيترمان الأنظار مجددًا، ولكن هذه المرة خلال حفل تنصيب الرئيس السابق دونالد ترامب في واشنطن. فرغم برودة الطقس في العاصمة الأميركية، اختار فيترمان أن يحضر الحفل بملابس غير تقليدية ومفاجئة، حيث ارتدى "هودي" أسود مع شورت رياضي وحذاء رياضي، ما جعله محط اهتمام الحضور ووسائل الإعلام.
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السيناتور الأميركي الديمقراطي جون فيترمان

وانتقد نشطاء على المواقع الاجتماعية فيترمان (55 عاما) بسبب ما ارتداه، وقالوا إن الأمر يعد مخالفا للأعراف والبروتوكولات خلال المناسبات والحفلات الرسمية.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يظهر فيها جون فيترمان بهذه الملابس الرياضية الصيفية، حيث سبق أن ارتدى لباسا مماثلا خلال استضافته من قبل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، العام الماضي.
جون فيترمان

كما يرتدي أحيانا نفس النوع من السراويل القصيرة في مقر الكونغرس.

وعندما سئل فيترمان عن هذا الأمر سابقا، كشف أن هذا النوع من الملابس، التي بدأ يرتديها بعد فترة قضاها في المستشفى بسبب الاكتئاب في وقت سابق من عام 2023، تجعله أكثر راحة. (سكاي نيوز)

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