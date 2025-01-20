قبل رحيله.. بايدن أعفى عن مجرمين خطيرين

ندّد دونالد ترامب حال تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الإثنين، بقرار جو بايدن منح عفو لعدّة شخصيات سياسية وأفراد من عائلته تحسّبا لملاحقات في حقّهم في اليوم الأخير له في البيت الأبيض.



وقال ترامب في ثاني خطاب ألقاه بعد مراسم التنصيب: "أريد التطرّق إلى أمور قام بها جو اليوم مع قرارات عفو عن أشخاص هم مذنبون جدّا جدّا في جرائم خطرة جدّا"، في إشارة خصوصا إلى أعضاء في لجنة التحقيق البرلمانية التي ندّدت بدوره في الهجوم على الكابيتول في 6 كانون الثاني 2021. (القدس العربي)

Advertisement