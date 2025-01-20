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الموعد حدد.. متى ستسلم حماس الدفعة الثانية من الأسرى؟

Lebanon 24
20-01-2025 | 16:06
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 أعلنت حركة "حماس" مساء اليوم ، أن الدفعة الثانية لتبادل الأسرى مع إسرائيل ستتم في موعدها المحدد يوم السبت في 25 الحالي، وفق ما نقلت "روسيا اليوم ".
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