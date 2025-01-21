ترامب يعلن حالة الطوارئ على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالة الطوارئ على الحدود الجنوبية للبلاد لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبرها.وقال ترامب في المكتب البيضاوي: "هذا أمر هام"، في حين أعلن أحد موظفي الإدارة أنه يقدم له إعلانا لتوقيعه يعلن حالة الطوارئ على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.وفي وقت سابق، أفادت قناة "فوكس نيوز" نقلا عن مصادرها أن ترامب سيصدر بعد تنصيبه أمرا بنشر القوات على الحدود الجنوبية للبلاد.وأيضا سيأمر الرئيس الأميركي الجديد بمواصلة بناء الجدار على الحدود مع المكسيك.وأشارت القناة إلى أن هذا الأمر سيضع أيضا حدا لسياسة الإفراج المشروط عن المهاجرين التي كانت سائدة في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.