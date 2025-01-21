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عربي-دولي

ناتو: عودة ترامب ستزيد الإنفاق الدفاعي لدول الحلف

Lebanon 24
21-01-2025 | 00:56
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توقع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ناتو، مارك روته، الإثنين، أن تؤدي عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة إلى إعطاء دفعة كبيرة للحلف الغربي.

وقال روته عبر إكس: "مع عودة الرئيس ترامب إلى منصبه، سنقوم بزيادة هائلة للإنفاق والإنتاج الدفاعي".
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وأعرب عن "تهانيه الحارة " لترامب على تنصيبه الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة وكذلك لنائب الرئيس جي دي فانس.

واختتم روته تدوينته قائلاً: "معا يمكننا تحقيق السلام المبني على القوة، من خلال ناتو".
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