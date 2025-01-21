حريق هائل في فندق تركيّ شهير يسفر عن مقتل عدد من الأشخاص (فيديو)

اندلع حريق في فندق بمنتجع تركي شهير للتزلج في محافظة بولو بالأناضول، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 32 بجروح.



وأفاد الوزير علي يرلي كايا على منصة "إكس" بأن الحريق اندلع في الفندق الواقع في منتجع كارتال كايا للتزلج عند الساعة 3:27 صباحا (00:27 ت غ).



وانتشرت النيران بسرعة كبيرة، ما أدى إلى إتلاف أجزاء كبيرة من الفندق الواقع على قمة جبال كور أوغلو.



وعقب الإبلاغ عن الحريق، هرعت فرق الإطفاء والطوارئ الطبية من مدينة بولو والمناطق المجاورة إلى موقع الحادث، ولا تزال الفرق تبذل جهودا مكثفة للسيطرة على النيران التي التهمت جزءا كبيرا من المبنى.



ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحريق.