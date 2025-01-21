بين طالبان والولايات المتحدة.. تبادل للسجناء

أعلنت حكومة طالبان الثلاثاء بأن الولايات المتحدة أطلقت سراح سجين أفغاني مقابل أميركيين محتجزين في أفغانستان، بموجب اتفاق لعبت قطر دور الوساطة فيه.



وقالت الخارجية الأفغانية في بيان إن "المقاتل الأفغاني خان محمد الذي كان مسجونا في أميركا أُطلق سراحه مقابل مواطنين أميركيين وأعيد إلى البلاد"، مضيفة بأنه كان يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة بعدما أوقف "قبل نحو عقدين".

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