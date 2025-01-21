منذ تنصيب ترامب... عشرات المهاجرين عالقون على الحدود الأميركية المكسيكية (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل صورا وفيديوهات لمئات المهاجرين العالقين على الحدود الأميركية المكسيكية التي أغلقت في أعقاب تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة أمس الاثنين.





وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة حالة من الغضب الي تجتاح صفوف المهاجرين الذين فشلوا في دخول البلاد قبل تنصيب ترامب، وعلقوا على الحدود المكسيكية الأميركية.

لمشاهدة الفيديو...هذا وأعلن ترامب اليوم الثلاثاء حالة الطوارئ على الحدود الجنوبية للبلاد لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبرها.وفي وقت سابق، أفادت قناة "فوكس نيوز" نقلا عن مصادرها أن ترامب سيصدر بعد تنصيبه أمرا بنشر القوات على الحدود الجنوبية للبلاد، ومواصلة بناء الجدار الفاصل على الحدود مع المكسيك.وأشارت القناة إلى أن هذا الأمر سيضع أيضا حدا لسياسة الإفراج المشروط عن المهاجرين التي كانت سائدة في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.وفي أواخر تشرين الثاني من العام الماضي قال ترامب إنه أجرى "محادثة رائعة" مع رئيسة المكسيك، وإنها وافقت على وقف الهجرة نحو الولايات المتحدة، فيما نفت الأخيرة ذلك.وقال ترامب "إن رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم وافقت على "وقف" الهجرة إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك، ووفقا له، فإن هذه الخطوة ستغلق فعليا الحدود بين البلدين. (روسيا اليوم)