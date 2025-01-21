Advertisement

عربي-دولي

منذ تنصيب ترامب... عشرات المهاجرين عالقون على الحدود الأميركية المكسيكية (فيديو)

Lebanon 24
21-01-2025 | 01:41
A-
A+
Doc-P-1309259-638730459392753275.jpg
Doc-P-1309259-638730459392753275.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تداول رواد مواقع التواصل صورا وفيديوهات لمئات المهاجرين العالقين على الحدود الأميركية المكسيكية التي أغلقت في أعقاب تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة أمس الاثنين.


وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة حالة من الغضب الي تجتاح صفوف المهاجرين الذين فشلوا في دخول البلاد قبل تنصيب ترامب، وعلقوا على الحدود المكسيكية الأميركية.
Advertisement
 
لمشاهدة الفيديو... اضغط هنا

هذا وأعلن ترامب اليوم الثلاثاء حالة الطوارئ على الحدود الجنوبية للبلاد لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبرها.

وفي وقت سابق، أفادت قناة "فوكس نيوز" نقلا عن مصادرها أن ترامب سيصدر بعد تنصيبه أمرا بنشر القوات على الحدود الجنوبية للبلاد، ومواصلة بناء الجدار الفاصل على الحدود مع المكسيك.


وأشارت القناة إلى أن هذا الأمر سيضع أيضا حدا لسياسة الإفراج المشروط عن المهاجرين التي كانت سائدة في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.

وفي أواخر تشرين الثاني من العام الماضي قال ترامب إنه أجرى "محادثة رائعة" مع رئيسة المكسيك، وإنها وافقت على وقف الهجرة نحو الولايات المتحدة، فيما نفت الأخيرة ذلك.


وقال ترامب "إن رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم وافقت على "وقف" الهجرة إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك، ووفقا له، فإن هذه الخطوة ستغلق فعليا الحدود بين البلدين. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:24 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:50 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:21 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:18 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:30 | 2025-01-21
04:30 | 2025-01-21
04:23 | 2025-01-21
04:21 | 2025-01-21
04:20 | 2025-01-21
04:02 | 2025-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24