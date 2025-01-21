الاتحاد الأوروبي يتأهب لمراقبة معبر رفح مع مصر

مع دخول هدنة غزة يومها الثالث، تأهب الاتحاد الأوروبي لتسلم مهام مراقبة معبر رفح.

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وستبحث اللجنة السياسية والأمنية الأوروبية في الاتحاد في بروكسل مهمة مراقبة هذا المعبر البري الحدودي مع مصر.وتضم مندوبي الدول الأعضاء السبع والعشرين المكلفين بالشؤون السياسية والأمنية، بالإضافة إلى ممثل عن الاتحاد.إشراف فنيوكانت مصادر مطلعة كشفت يوم السبت الماضي أن الاتحاد الأوروبي سيشرف فنياً على إدارة المعبر البري على أن يفتح بعد سبعة أيام من التهدئة من أجل خروج المرضى والجرحى.فيما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس، أن التكتل مستعد لإعادة نشر بعثة مراقبة عند المعبر بين غزة ومصر.