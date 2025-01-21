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إقتصاد

معدل البطالة في بريطانيا يرتفع... هذا ما سجّله

Lebanon 24
21-01-2025 | 05:09
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أظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل البطالة بصورة غير متوقعة في بريطانيا، وانخفاض أعداد العاملين في كشوف المرتبات بأكبر نسبة منذ ذروة جائحة كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية عن مكتب الإحصاء الوطني القول إن معدل البطالة ارتفع إلى 4.4 بالمئة خلال ثلاثة أشهر حتى تشرين الثاني الماضي، مقارنة بـ 4.3 بالمئة خلال ثلاثة أشهر حتى تشرين الاول الماضي.
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ويقدر أن عدد العاملين المدرجين في كشوف المرتبات انخفض بواقع 47 ألف شخص خلال كانون الاول الماضي ليصل إلى 30.3 مليون شخص، فيما يعد أكبر انخفاض يتم تسجيله منذ تشرين الثاني 2020. (سكاي نيوز)

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