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عربي-دولي

حملة عسكريّة جديدة في سوريا... عمن تبحث إدارة العمليّات في حمص؟

Lebanon 24
21-01-2025 | 05:53
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تتواصل حملة التمشيط في سوريا بحثاً عن مستودعات أسلحة وتجار مخدرات، ومن وصفوا بفلول النظام السابق، ممن رفضوا تسليم سلاحهم.

فقد أعلن مصدر في إدارة الأمن العام في حمص، عن بدء إدارة العمليات العسكرية عملية تمشيط واسعة في ريف حمص الغربي.
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وبيّن أن حملة التمشيط تستهدف مستودعات أسلحة وتجار مخدرات ومهربين وفلول نظام الأسد ممن رفضوا تسليم سلاحهم.

كما طالب أهالي قرى وبلدات ريف حمص الغربي التعاون الكامل مع إدارة العمليات العسكرية حتى تحقيق أهداف العملية. (العربية)
 
 
 
 
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