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عربي-دولي

آخر المعلومات عن حريق المنتجع الشهير في تركيا... هذا عدد القتلى

Lebanon 24
21-01-2025 | 07:37
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اندلع حريق في فندق في منتجع تركي شهير للتزلج في محافظة بولو في الأناضول، ما أسفر عن مقتل 66 شخصاً وإصابة العشرات.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، ألسنة اللهب وهي تشتعل في سقف الفندق والطوابق العلوية.
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كما أعلن وزير الداخلية التركي عن سقوط 66 قتيلا في الحريق.

من جانبه، قال محافظ ولاية بولو عبدالعزيز آيدن إن اثنين من الضحايا لقيا حتفهما بعد القفز من المبنى في حالة ذعر.

وأضاف آيدن أن الفندق كان يستضيف 234 نزيلا، وأن 30 شاحنة إطفاء و28 سيارة إسعاف تم إرسالها إلى الموقع.

ولم يعرف سبب الحريق حتى الآن. (العربية)
 
 
 
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