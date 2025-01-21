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عربي-دولي
"حماس" تدعو إلى النفير العام للتصدي لإسرائيل في مُخيّم جنين
Lebanon 24
21-01-2025
|
08:00
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دعت حركة حماس إلى النفير العام بهدف التصدي للعملية العسكرية التي أعلنتها إسرائيل في مخيم جنين في الضفة الغربية.
واعتبرت الحركة في بيان لها أنّ دخول الجيش الإسرائيلي إلى جنين سيفشل، مطالبة بالتعبئة العامة والتصعيد ضده. (سكاي نيوز)
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