الصين "قلقة" بسبب أوامر ترامب

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انتقدت الصين الأوامر التنفيذية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي وجهت الولايات المتحدة للانسحاب من منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ.وقال المتحدث الجديد باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون، إن بلاده "قلقة" بسبب تصرفات ترامب، وأضاف أن بكين ستعمل مع كافة الأطراف للتعامل مع تحدي تغير المناخ.وأضاف المتحدث أنه "يجب أن يتم تعزيز دور منظمة الصحة العالمية فقط، وليس إضعافه". (سكاي نيوز)