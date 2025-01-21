خلال تنصيب ترامب... أوباما وجّه سؤالاً لبوش وقراءة الشفاه فضحت ما قاله

Advertisement

قال مختص بقراءة الشفاه لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه تمكن من اكتشاف بعض الكلمات التي نطق بها الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما خلال حفل تنصيب دونالد ترامب.وظهر أوباما عند دخوله باتجاه مكان جلوس الحضور وهو يقول "من الجيد رؤيتكم" و"شكرا".وبحسب المختص فإن حركة شفاه أوباما تشير أثناء نظره إلى الرئيس جورج بوش وهو يسأل: "كيف يمكننا وقف ما يحدث؟". (سكاي نيوز عربية)