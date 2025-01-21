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عربي-دولي

رئيس الوزراء البريطاني لنتنياهو: سلام الشرق الأوسط يمهد الطريق لقيام دولة فلسطينية

Lebanon 24
21-01-2025 | 11:30
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الثلاثاء، لنظيره بنيامين نتنياهو إن "عملية السلام في الشرق الأوسط يجب أن تمهد الطريق لقيام دولة فلسطينية"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".
 
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تابع الناطق باسم الحكومة البريطانية بعد اتصال بين الرجلين، "إن ستارمر شدد على أن المملكة المتحدة تقف مستعدة للقيام بكل ما يلزم لدعم المسار السياسي الذي يجب أن يفضي أيضا إلى قيام دولة فلسطينية سيدة وقابلة للاستمرار". (الوكالة االوطنية) 
 
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