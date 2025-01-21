رئيس الوزراء البريطاني لنتنياهو: سلام الشرق الأوسط يمهد الطريق لقيام دولة فلسطينية

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تابع الناطق باسم الحكومة البريطانية بعد اتصال بين الرجلين، "إن ستارمر شدد على أن المملكة المتحدة تقف مستعدة للقيام بكل ما يلزم لدعم المسار السياسي الذي يجب أن يفضي أيضا إلى قيام دولة فلسطينية سيدة وقابلة للاستمرار". (الوكالة االوطنية)