رئيس وزراء غرينلاند: لا نريد أن نكون أميركيين

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(الشرق الأوسط)

قال رئيس وزراء غرينلاند ميوت إيغده، الثلاثاء، غداة تنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة: «نحن من غرينلاند، ولا نريد أن نكون أميركيين». يأتي ذلك بعد إعلان ترمب مطامعه بهذه المنطقة الدنماركية التي تتمتع بحكم ذاتي.ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، جدد إيغده خلال مؤتمر صحافي التأكيد أن «مصير غرينلاند يتقرر في غرينلاند» مع إقراره بأن الوضع «صعب».وأثناء توقيعه أوامر تنفيذية في البيت الأبيض خلال اليوم الأول من ولايته الرئاسية الثانية، قال الرئيس الأميركي إن الولايات المتحدة بحاجة إلى السيطرة على هذه الجزيرة لضمان الأمن الدولي.