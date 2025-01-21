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عربي-دولي

هل سيتوقف الحوثيون عن استهداف السفن في البحر الأحمر؟

Lebanon 24
21-01-2025 | 12:54
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أعلن مسؤول حوثي، أن جماعته نفذت هجمات عديدة على السفن التجارية في البحر الأحمر، لكنها لم تستهدف سوى السفن المرتبطة بإسرائيل خلال الهدنة في غزة.
 
وقال المسؤول إن الهجمات تأتي في إطار التضامن مع الفلسطينيين في حرب غزة، وأن الهجمات ستتوقف بمجرد إتمام جميع مراحل الاتفاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
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ومنذ تشرين الثاني 2023، نفذ الحوثيون هجمات قبالة سواحل اليمن ضد سفن يعتقدون أنها مرتبطة بإسرائيل، مما أثر على حركة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن. وأضاف المسؤول أن الهجمات ستتوقف عندما يتم تنفيذ الاتفاق بالكامل، في حين تستمر المحادثات بين إسرائيل وحماس بشأن وقف إطلاق النار دائم. (ارم نيوز)


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