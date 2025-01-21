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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين بالضفة الغربية.وقالت وزارة الصحة إن الهجوم الإسرائيلي على جنين خلف حتى الآن 9 شهداء وأكثر من 40 جريحا.ونفذت قوات إسرائيلية مدعومة بطائرات هليكوبتر عملية عسكرية في مدينة جنين وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها "عملية عسكرية واسعة النطاق ومهمة".(سكاي نيوز)