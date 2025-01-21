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كيف علق غوتيريش على العملية الإسرائيلية في جنين؟

Lebanon 24
21-01-2025 | 13:24
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 دعا الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى "أقصى درجات ضبط النفس" في إطار العملية الإسرائيلية في جنين. 
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الامين العام للامم المتحدة

انطونيو غوتيريش

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