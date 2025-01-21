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غرق 20 مهاجرًا إثيوبيًا قبالة سواحل اليمن

Lebanon 24
21-01-2025 | 13:29
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غرق 20 مهاجرًا إثيوبيًا قبالة سواحل اليمن، مما أدى إلى وفاتهم.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في بيان، أن "غرق المركب أودى بحياة 20 مهاجرا إثيوبيا هم تسع نساء و11 رجلا". 
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واشارت الى ان "المركب الذي كان على متنه 35 مهاجرا إثيوبيا وقبطان يمني ومعاونه، ابحر من جيبوتي وغرق قبالة محافظة تعز في جنوب غرب اليمن".
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