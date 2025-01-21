قطر: غزة دُمرت كليا بفعل الحرب

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أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن ما حدث في 7 تشرين الأول 2023 كان إنذارا للمنطقة، داعيا إلى الالتفات لمعاناة الفلسطينيين.ونقلت "الجزيرة" عن آل ثاني قوله: "نعتقد أن كل غزة قد دُمرت كليا بفعل الحرب"، لافتا إلى أن "المرحلة الثانية من الاتفاق ستعالج ملف إعادة إعمار قطاع غزة، وهناك متطلبات وتحديات كثيرة لإيجاد حلول مستدامة تؤمن السلام".وشدد على ضرورة مشاركة جميع الدول في إعادة إعمار قطاع غزة، قائلا: "يجب أن تكون هناك حكومة فلسطينية تمثل الجميع وتعمل على إعادة الإعمار. اليوم التالي للحرب لا يمكن أن يتحقق ما لم يتفق الفلسطينيون بشأن طبيعة الحكم"، معربا عن تفاؤل حذر بالأوضاع في المنطقة.كما أكد رئيس الوزراء القطري أن وقف الحرب في غزة كان نتيجة شراكة فعالة مع الوسطاء، وقال: "ما حققناه مؤخرا من وضع حد للحرب في غزة يعود الفضل فيه للشراكة مع الوسطاء".وأضاف: "يسرنا وصول المساعدات إلى شعب غزة، وما يجب أن نركز عليه الآن هو التزام الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار".وأشار إلى أن قطر وضعت آليات لضمان معالجة القضايا العالقة في اتفاق وقف إطلاق النار، معربا عن أمله في أن يستمر وقف إطلاق النار حتى النهاية للانتقال إلى المرحلتين الثانية والثالثة.وقال: "المفاوضات مستمرة بشأن المرحلة الثانية، ونأمل ألا تكون بصعوبة المرحلة الأولى. نحاول أن نقدم أفضل ما لدينا لضمان استقرار المنطقة".وأشاد بدور الإدارة الأمريكية الجديدة في التوصل إلى الاتفاق، قائلا: "الإدارة الأمريكية الجديدة قامت بدور مهم مؤخرا في التوصل للاتفاق". (روسيا اليوم)