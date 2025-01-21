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وكتب ماسك عبر حسابه على منصة "إكس" ردا على شولتس: "عار عليك أيها الأحمق شيتس".وتعني كلمة "Oaf" التي استخدمها ماسك في الإنجليزية "أحمق"، كما تهكم على اسم شولتس مستعيضا عنه بكلمة "Shitz" وهي كلمة بذيئة باللغة الإنكليزية.وكان شولتس قد صرح بأن حرية التعبير في أوروبا لا تقبل المواقف اليمينية.