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عربي-دولي

وزير الدفاع السوري: الإدارة الجديدة لن تشكل أي خطر على تركيا

Lebanon 24
21-01-2025 | 15:30
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كشف وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية مرهف أبو قصرة، اليوم، عن أن ملف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، سواء بالتفاوض أو الحل العسكري، سيكون عند الإدارة الجديدة، مؤكداً أن الإدارة السورية لن تشكل أي خطر على تركيا.
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وأضاف في مقابلة تلفزيونية: «هناك مفاوضات جارية بين رئاسة إدارة العمليات و(قوات سوريا الديمقراطية)، وأي توجيه خاص بملف (قسد) فسنكون جاهزين».
كانت وسائل إعلام سورية قد أفادت يوم الأحد بنشوب اشتباكات بين إدارة العمليات العسكرية و«قوات سوريا الديمقراطية» شرق محافظة دير الزور، وهو ما نفته «قسد» لاحقاً.
وأكد المتحدث باسم إدارة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الكردية بشمال وشرق سوريا الشهر الماضي أنهم جاهزون للانخراط في شكل الإدارة التي يتفق عليها السوريون.
(الشرق الأوسط)
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