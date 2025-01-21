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زيلينسكي يرفض تقليص القوات المسلحة الأوكرانية في مفاوضات مع روسيا

Lebanon 24
21-01-2025 | 15:57
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أفاد فلاديمير زيلينسكي بأنه قد يُطلب منه تقليص حجم القوات المسلحة الأوكرانية إلى خمس حجمها الحالي في إطار مفاوضات التسوية مع روسيا، مشيرًا إلى أنه لن يوافق على هذا الطلب.

وقال زيلينسكي في تصريح خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "لن يحدث ذلك، لن نسمح بحدوثه"، مشيرا إلى أن هذا التقليص قد "يُطلب من أوكرانيا في إطار مفاوضات التسوية".
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وزعم زيلينسكي، أن "روسيا تسعى باتجاه الضغط على أوكرانيا لتقليص قواتها المسلحة إلى خمس تعدادها الحالي كشرط للتوقيع على اتفاقية السلام". 

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