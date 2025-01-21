14
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
-4
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
زيلينسكي يرفض تقليص القوات المسلحة الأوكرانية في مفاوضات مع روسيا
Lebanon 24
21-01-2025
|
15:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد فلاديمير زيلينسكي بأنه قد يُطلب منه تقليص حجم القوات المسلحة الأوكرانية إلى خمس حجمها الحالي في إطار مفاوضات التسوية مع روسيا، مشيرًا إلى أنه لن يوافق على هذا الطلب.
وقال زيلينسكي في تصريح خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "لن يحدث ذلك، لن نسمح بحدوثه"، مشيرا إلى أن هذا التقليص قد "يُطلب من أوكرانيا في إطار مفاوضات التسوية".
Advertisement
وزعم زيلينسكي، أن "روسيا تسعى باتجاه الضغط على أوكرانيا لتقليص قواتها المسلحة إلى خمس تعدادها الحالي كشرط للتوقيع على اتفاقية السلام".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نظرات الممثل التركي الشهير لياسمين صبري حديث الجمهور.. شاهدوا مدى إعجابه بجمالها (فيديو)
Lebanon 24
نظرات الممثل التركي الشهير لياسمين صبري حديث الجمهور.. شاهدوا مدى إعجابه بجمالها (فيديو)
01:59 | 2025-01-21
21/01/2025 01:59:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هي حبيبة طليق نادين الراسي.. ممثلة لبنانية تحتفل بعيد ميلادها بأجواء مميزة (صور)
Lebanon 24
هي حبيبة طليق نادين الراسي.. ممثلة لبنانية تحتفل بعيد ميلادها بأجواء مميزة (صور)
03:09 | 2025-01-21
21/01/2025 03:09:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بغاية الجمال.. زوجة النجم السوري باسيل خياط تخطف الأنظار في الرياض (فيديو)
Lebanon 24
بغاية الجمال.. زوجة النجم السوري باسيل خياط تخطف الأنظار في الرياض (فيديو)
02:50 | 2025-01-21
21/01/2025 02:50:10
Lebanon 24
Lebanon 24
يتجوّل بين جبيل وعمشيت... وهذا ما يقوم به في ساعات المساء
Lebanon 24
يتجوّل بين جبيل وعمشيت... وهذا ما يقوم به في ساعات المساء
10:32 | 2025-01-21
21/01/2025 10:32:49
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة جديدة تتعلّق بزوجة بشار الأسد... هذه تفاصيلها
Lebanon 24
فضيحة جديدة تتعلّق بزوجة بشار الأسد... هذه تفاصيلها
07:00 | 2025-01-21
21/01/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:40 | 2025-01-21
خبير يوضح أولويات ترامب في ولايته الجديدة
16:22 | 2025-01-21
ارتفاع عدد ضحايا حريق منتجع التزلج في تركيا واردوغان يعلق
16:00 | 2025-01-21
لماذا يخاف حلفاء ترامب من سياساته الخارجيّة؟
15:35 | 2025-01-21
أميركي من أصل عربي.. من هو منفذ عملية الطعن في تل أبيب؟
15:30 | 2025-01-21
وزير الدفاع السوري: الإدارة الجديدة لن تشكل أي خطر على تركيا
15:15 | 2025-01-21
محرك طائرة يبتلع ضابطة.. حادث مروع في قاعدة جوية بتايوان
فيديو
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
11:07 | 2025-01-20
22/01/2025 01:19:32
Lebanon 24
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
22/01/2025 01:19:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
22/01/2025 01:19:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24