زيلينسكي يرفض تقليص القوات المسلحة الأوكرانية في مفاوضات مع روسيا

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وقال زيلينسكي في تصريح خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "لن يحدث ذلك، لن نسمح بحدوثه"، مشيرا إلى أن هذا التقليص قد "يُطلب من أوكرانيا في إطار مفاوضات التسوية".وزعم زيلينسكي، أن "روسيا تسعى باتجاه الضغط على أوكرانيا لتقليص قواتها المسلحة إلى خمس تعدادها الحالي كشرط للتوقيع على اتفاقية السلام".