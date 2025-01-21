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عربي-دولي

خبير يوضح أولويات ترامب في ولايته الجديدة

Lebanon 24
21-01-2025 | 16:40
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أوضح الباحث السياسي من شبه جزيرة القرم، فلاديمير جار الله أن أولويات دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة ستكون السياسة الداخلية في البلاد.
وقال جار الله: "إن تصريحات ترامب تظهر أن انشغاله هو بالكامل بالشؤون الأمريكية، وأن السياسة الداخلية تشكل أولوية بالنسبة له".
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وأضاف: "من الواضح أن السياسة الداخلية هي الشيء الرئيسي الذي ينوي أن يكرس له وقته وجهده الرئيسي، وسينصب اهتمام الأمريكيين في الفترة القادمة إلى حد كبير على أنفسهم،".
وأشار جار الله إلى أن بقية العالم "سينظر إليه من قبل الإدارة الأمريكية باعتباره على هامش المشاكل الداخلية".
ووفقا له، يجب على ترامب أن يتذكر أن "خصومه لم يهزموا وسيستمرون في محاولة التأثير على الرأي العام في البلاد".
(روسيا اليوم)
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