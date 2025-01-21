Advertisement

عربي-دولي

القوات الروسية تعلن السيطرة على 3 بلدات جديدة في إقليم دونباس

Lebanon 24
21-01-2025 | 23:29
A-
A+
Doc-P-1309696-638731243325737993.jpg
Doc-P-1309696-638731243325737993.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت وزارة الدفاع الروسية يومي الاثنين والثلاثاء سيطرة قواتها على بلدات جديدة في إقليم دونباس، واحدة منها في مقاطعة لوغانسك واثنتان في دونيتسك.

فأمس الثلاثاء، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة فولكوفو في دونيتسك.
Advertisement

وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية واصلت التقدم في أعماق دفاعات القوات الأوكرانية، و"حررت بلدة فولكوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف البيان أن القوات الروسية استهدفت تجمعات القوى البشرية ومعدات عسكرية، بالإضافة إلى عدد من الألوية الأوكرانية في مناطق شيربينوفكا، وبتروفكا، ودزيرجينسك، وليسوفكا، وبارانوفكا، وسلافيانكا، ونوفوليزافيتوفكا، وسولينويه، ونوفوأليكساندروفكا، ونوفوفاسيليفكا في دونيتسك.

ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تمكنت من فرض سيطرتها على بلدة نوفوغوروفكا في لوغانسك، وبلدة وشيفتشينكو في دونيتسك، في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وبذلك تواصل القوات الروسية ضغطها على القوات الأوكرانية في مختلف جبهات القتال، خصوصا في دونيتسك، حيث تقترب من فرض سيطرتها على كل من تشاسيف يار وفيليكا نوفوسيلكا، وباتت على بعد أقل من 7 كيلومترات من الحدود الإدارية لمقاطعة دنيبروبتروفيسك.(سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:51 | 2025-01-22
03:41 | 2025-01-22
03:38 | 2025-01-22
03:30 | 2025-01-22
03:15 | 2025-01-22
02:33 | 2025-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24