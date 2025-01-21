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"غير دستوري".. 22 ولاية أميركية تطعن بقرار ترامب بشأن حق الجنسية بالولادة

Lebanon 24
21-01-2025 | 23:46
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قدمت 22 ولاية من الولايات الأميركية، البالغ عددها 50 ولاية، طعونا بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن فرض قيود على منح الجنسية الأميركية بالولادة.

وأصدر ترامب بعد الساعات الأولى من توليه منصب الرئيس الأميركي رسميًا، مرسوما حول فرض قيود على منح الجنسية الأميركية بالولادة، وخصوصا على منحها لأطفال المهاجرين غير الشرعيين.
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 وأعلنت النيابة العامة في ولاية نيوجيرسي أن سلطات 18 ولاية أميركية ومقاطعة كولومبيا، التي تضم العاصمة واشنطن، ستقدم طعونا بقرار ترامب أمام المحكمة في ولاية ماساتشوستس.

كما قدمت 4 ولايات أخرى طعونا مماثلة أمام محكمة في العاصمة واشنطن، وهي ولايات واشنطن وأوريغون وأريزونا وإيلينوي.

وبحسب بيان صادر عن المدعي العام الأمبركي، فإن الطعون تنص على أن "الرئيس لا يمتلك صلاحيات الالتفاف على الدستور، ولا يوجد أي بند في الدستور يمنحه صلاحية تحديد من هم الذين يمكن أو لا يمكن منحهم الجنسية الأميركية بالولادة".

ووصفت سلطات الولايات المقدمة للطعون مرسوم ترامب بأنه "غير دستوري"، معتبرة أنه "سيحرم آلاف الأطفال من إمكانية المشاركة في حياة المجتمع الأميركي كمواطنين رغم الضمانات الدستورية". (ارم نيوز)
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