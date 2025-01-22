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عربي-دولي

قانون جديد في قرغيزستان يحظر النقاب في الأماكن العامة

Lebanon 24
22-01-2025 | 00:52
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وقع رئيس قرغيزستان صدر جباروف قانونا يحظر الظهور بالنقاب وأي رداء يغطي معالم الوجه كاملة في الأماكن العامة.

وتضمن القانون الحد من إقامة الشعائر الدينية في دور رعاية المسنين والسجون والوحدات العسكرية.
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كما يحظر القانون إجبار الآخرين على القيام بممارسات دينية ويمنع توزيع الأدبيات والمنشورات ذات المحتوى الديني في المؤسسات التعليمية والأماكن العامة وعبر الجولات على البيوت.

ويحظر تأسيس أحزاب سياسية مرتبطة بالدين ويفرض غرامة مالية على من يخالف أي من هذه البنود قدرها 20 ألف سوم (حوالي 22 ألف روبل).
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