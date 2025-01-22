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عربي-دولي

تيك توك على هاتف ترامب؟ فيديو طريف للرئيس الأميركي

Lebanon 24
22-01-2025 | 02:30
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في ظل الجدل المستمر حول "تيك توك" في الولايات المتحدة، ومع ترقب مصير المنصة التي يستخدمها ملايين الأميركيين، سُئل الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض عما إذا كان تطبيق "تيك توك" موجودًا على هاتفه الشخصي. ورد ترامب بطريقته المعهودة قائلاً إنه لم يقم بتحميل التطبيق على موبايله، لكنه يفكر في ذلك. وأضاف أن لديه تقديرًا خاصًا لتيك توك، التي تملكها شركة "بايت دانس" الصينية، نظراً لدورها الكبير في جذب أصوات الناخبين الشباب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

كما أكد ترامب أنه منفتح على فكرة شراء الملياردير إيلون ماسك لتطبيق "تيك توك"، في حال أراد ماسك ذلك. وقال: "لقد التقيت بأصحاب تيك توك الكبار... ما أفكر فيه هو أن يشتروا التطبيق ويعطوا نصفه للولايات المتحدة."
 
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تأتي هذه التصريحات بعد أن قرر ترامب تأجيل تطبيق قانون كان من شأنه أن يجبر شركة "بايت دانس" على بيع التطبيق بسبب مخاوف أمنية تتعلق بالبيانات الشخصية للمستخدمين الأميركيين. وكان هذا القانون قد دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي، مع تهديدات بحظر التطبيق إذا لم يتم بيعه. لكن ترامب وقع أمرًا تنفيذيًا يوم الاثنين الماضي لتأجيل تطبيق القانون لمدة 75 يومًا.

في الوقت نفسه، استمر تطبيق "تيك توك" في عدم التوفر على منصات "أبل" و"أندرويد" في الولايات المتحدة بعد ظهر يوم الثلاثاء. من جهته، كان إيلون ماسك قد صرح في وقت سابق أنه يعارض حظر "تيك توك" من منطلق حرية التعبير، إلا أنه أشار إلى عدم التوازن في الوضع الحالي حيث يُسمح لـ"تيك توك" بالعمل في أميركا في الوقت الذي يُحظر فيه "إكس" في الصين.  (العربية)

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