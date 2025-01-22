تيك توك على هاتف ترامب؟ فيديو طريف للرئيس الأميركي

في ظل الجدل المستمر حول "تيك توك" في الولايات المتحدة، ومع ترقب مصير المنصة التي يستخدمها ملايين الأميركيين، سُئل الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض عما إذا كان تطبيق "تيك توك" موجودًا على هاتفه الشخصي. ورد ترامب بطريقته المعهودة قائلاً إنه لم يقم بتحميل التطبيق على موبايله، لكنه يفكر في ذلك. وأضاف أن لديه تقديرًا خاصًا لتيك توك، التي تملكها شركة "بايت دانس" الصينية، نظراً لدورها الكبير في جذب أصوات الناخبين الشباب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.



كما أكد ترامب أنه منفتح على فكرة شراء الملياردير إيلون ماسك لتطبيق "تيك توك"، في حال أراد ماسك ذلك. وقال: "لقد التقيت بأصحاب تيك توك الكبار... ما أفكر فيه هو أن يشتروا التطبيق ويعطوا نصفه للولايات المتحدة."

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🔴 دونالد ترامب يحتفل بعودة تطبيق تيك توك:



"من اليوم TikTok عاد! ... أحب تيك توك لأنه ساعدني في الفوز بالانتخابات. أريد له أن يبقى؛ لقد فزنا بأصوات الشباب بفارق 36 نقطة. لذلك أنا أحبه." pic.twitter.com/rbqj4DUQ3P — الصين بالعربية (@mog_china) January 20, 2025 Advertisement



تأتي هذه التصريحات بعد أن قرر ترامب تأجيل تطبيق قانون كان من شأنه أن يجبر شركة "بايت دانس" على بيع التطبيق بسبب مخاوف أمنية تتعلق بالبيانات الشخصية للمستخدمين الأميركيين. وكان هذا القانون قد دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي، مع تهديدات بحظر التطبيق إذا لم يتم بيعه. لكن ترامب وقع أمرًا تنفيذيًا يوم الاثنين الماضي لتأجيل تطبيق القانون لمدة 75 يومًا.



في الوقت نفسه، استمر تطبيق "تيك توك" في عدم التوفر على منصات "أبل" و"أندرويد" في الولايات المتحدة بعد ظهر يوم الثلاثاء. من جهته، كان إيلون ماسك قد صرح في وقت سابق أنه يعارض حظر "تيك توك" من منطلق حرية التعبير، إلا أنه أشار إلى عدم التوازن في الوضع الحالي حيث يُسمح لـ"تيك توك" بالعمل في أميركا في الوقت الذي يُحظر فيه "إكس" في الصين. (العربية) تأتي هذه التصريحات بعد أن قرر ترامب تأجيل تطبيق قانون كان من شأنه أن يجبر شركة "بايت دانس" على بيع التطبيق بسبب مخاوف أمنية تتعلق بالبيانات الشخصية للمستخدمين الأميركيين. وكان هذا القانون قد دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي، مع تهديدات بحظر التطبيق إذا لم يتم بيعه. لكن ترامب وقع أمرًا تنفيذيًا يوم الاثنين الماضي لتأجيل تطبيق القانون لمدة 75 يومًا.في الوقت نفسه، استمر تطبيق "تيك توك" في عدم التوفر على منصات "أبل" و"أندرويد" في الولايات المتحدة بعد ظهر يوم الثلاثاء. من جهته، كان إيلون ماسك قد صرح في وقت سابق أنه يعارض حظر "تيك توك" من منطلق حرية التعبير، إلا أنه أشار إلى عدم التوازن في الوضع الحالي حيث يُسمح لـ"تيك توك" بالعمل في أميركا في الوقت الذي يُحظر فيه "إكس" في الصين. (العربية)