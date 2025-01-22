تيك توك على هاتف ترامب؟ فيديو طريف للرئيس الأميركي

🇨🇳🇺🇸 عــــــــاجـــــــــل:
🔴 دونالد ترامب يحتفل بعودة تطبيق تيك توك:
"من اليوم TikTok عاد! ... أحب تيك توك لأنه ساعدني في الفوز بالانتخابات. أريد له أن يبقى؛ لقد فزنا بأصوات الشباب بفارق 36 نقطة. لذلك أنا أحبه." pic.twitter.com/rbqj4DUQ3P
— الصين بالعربية (@mog_china) January 20, 2025
🇨🇳🇺🇸 عــــــــاجـــــــــل:
🔴 دونالد ترامب يحتفل بعودة تطبيق تيك توك:
"من اليوم TikTok عاد! ... أحب تيك توك لأنه ساعدني في الفوز بالانتخابات. أريد له أن يبقى؛ لقد فزنا بأصوات الشباب بفارق 36 نقطة. لذلك أنا أحبه." pic.twitter.com/rbqj4DUQ3P