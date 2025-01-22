اندلاع حريق في خزان للغاز المسال جنوب طهران

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أفادت وكالة "مهر" الإيرانية باندلاع حريق صباح اليوم الأربعاء في خزان للغاز المسال في مدينة ري جنوب طهران، حيث تمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على النيران.وقال ويس كرمي، الرئيس التنفيذي لشركة توزيع البترول الوطنية الإيرانية، للوكالة إن الحريق نشب في أحد خزانات الغاز المسال، موضحًا أن النيران اشتعلت في خزان واحد فقط، وأن فرق الإطفاء في المدينة تعمل على إخماده.وأضاف أحد رجال الإطفاء الموجودين في موقع الحريق أن النيران اندلعت منذ حوالي ساعة، وأنه تم السيطرة عليها ومنع انتشارها، مع استمرار تواجد فرق الإطفاء في المكان.وفي سياق متصل، يدرس مستشارو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حزمة عقوبات واسعة تستهدف أبرز الجهات الفاعلة في قطاع النفط الإيراني، على أن تدخل حيز التنفيذ بحلول فبراير المقبل، وفقًا لمصادر لوكالة "بلومبرغ".