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لافتة "سيد طوفان الأقصى" على ركام منزل السنوار (صور)

Lebanon 24
22-01-2025 | 04:33
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رفعت حركة "حماس" لافتة مكتوبا عليها "سيد طوفان الأقصى"، فوق ركام منزل قائد الحركة يحيى السنوار بمنطقة السطر في خان يونس.

وتضمنت اللافتة صورة السنوار وهو يحمل سلاحه، وصورته الأخيرة قبل مقتله مع تعليق "صدقت الله فصدقك".
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واغتيل قائد حركة "حماس" في 16 تشرين الأول 2024، إثر تبادل إطلاق نار مع قوات إسرائيلية في مدينة رفح جنوب القطاع، بعدما رصده صدفة من قبل جنود إسرائيليين.

وعلى الرغم من اتفاقيات تبادل الأسرى التي تمت بين إسرائيل و"حماس" ودخلت حيز التنفي يوم الأحد الماضي، لا تزال إسرائيل ترفض تسليم جثة السنوار إلى الحركة. (روسيا اليوم)
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