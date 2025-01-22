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عربي-دولي

أشعلت عاصفة.. تغريدة لوزير الخارجية السوري بالكردية هذا مضمونها

Lebanon 24
22-01-2025 | 05:50
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فيما لا يزال موضوع "الأكراد" حساساً في سوريا، لاسيما مع رفض قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تسليم سلاحها في الوقت الحالي، رغم عزم الإدارة السورية الجديدة حل كافة الفصائل المسلحة خارج إطار الدولة، أطلق وزير الخارجية أسعد الشيباني رسالة طمأنة.
 
ففي بادرة حسن نية، حملت رسائل إيجابية إلى المكون الكردي في البلاد، أكد الشيباني بتغريدة على حسابه في منصة إكس أمس الثلاثاء، أن "الأكراد يضيفون جمالاً وتنوعاً على المجتمع السوري".

كما أضاف كاتبا بالكردية، أن المجتمع الكردي تعرض للظلم في سوريا خلال عهد النظام السابق" في إشارة إلى عهد الرئيس السوري السابق بشار الأسد. 

كذلك شدد على وجوب بناء بلد من قبل كافة الأطياف السورية، يشعر فيه الجميع بالمساواة والعدالة.
 
ودفقت تعليقات السوريين على تلك التغريدة، مثنين على لفتة الوزير، إذ اعتبر بعض المعلقين أن هذه هي المرة الاولى التي يكتب فيها وزير باللغة الكردية منذ عقود.

كما رأى بعض المعلقين الأكراد السوريين أن "المخاطبة بللغة الكردية حتى لو كانت رمزية تعني الكثير".

بينما رأى آخرون، وإن قلة أن تلك اللفتة غير موفقة، مذكرين بحجم السلاح بين أيدي قسد والمناطق التي تسيطر عليها في الشمال والشمال الشرقي لسوريا. (العربية)
 
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