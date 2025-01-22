Advertisement

إقتصاد

وزارة ماسك تُثير الجدل بعد الحديث عن "البنس" الأميركي

Lebanon 24
22-01-2025 | 07:55
A-
A+
Doc-P-1309897-638731546857396019.jpeg
Doc-P-1309897-638731546857396019.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثارت وزارة الكفاءة الحكومية بإدارة الملياردير إيلون ماسك، زوبعة على منصة "إكس" بتغريدة حول "البنس" الأميركي.

فقد ذكرت في تعليقها اليوم الأربعاء أن تكلفة تصنيع "البنس" بلغت أكثر من 3 سنتات، موضحة أن دافعي الضرائب الأميركيين يتكلفون أكثر من 179 مليون دولار في السنة المالية 2023 بسبب ذلك.
Advertisement

كما أضافت أن دار سك العملة أنتجت أكثر من 4.5 مليار بنس في السنة المالية 2023، أي حوالي 40% من 11.4 مليار عملة معدنية تم إنتاجها للتداول.

وأثار المنشور جدلاً وزوبعة من التعليقات، التي تفاوتت بين من اتفق معها ومن عارض هذا الكلام بشدة، بل سخر منه. (العربية)
 
 

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:16 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:38 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:44 | 2025-01-22
13:44 | 2025-01-22
13:40 | 2025-01-22
13:29 | 2025-01-22
13:27 | 2025-01-22
13:12 | 2025-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24