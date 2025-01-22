وزارة ماسك تُثير الجدل بعد الحديث عن "البنس" الأميركي

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أثارت وزارة الكفاءة الحكومية بإدارة الملياردير إيلون ماسك، زوبعة على منصة "إكس" بتغريدة حول "البنس" الأميركي.فقد ذكرت في تعليقها اليوم الأربعاء أن تكلفة تصنيع "البنس" بلغت أكثر من 3 سنتات، موضحة أن دافعي الضرائب الأميركيين يتكلفون أكثر من 179 مليون دولار في السنة المالية 2023 بسبب ذلك.كما أضافت أن دار سك العملة أنتجت أكثر من 4.5 مليار بنس في السنة المالية 2023، أي حوالي 40% من 11.4 مليار عملة معدنية تم إنتاجها للتداول.وأثار المنشور جدلاً وزوبعة من التعليقات، التي تفاوتت بين من اتفق معها ومن عارض هذا الكلام بشدة، بل سخر منه. (العربية)