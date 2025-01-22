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قتيلان في عملية طعن في ألمانيا.. وهذه جنسيّة المُنفّذ

Lebanon 24
22-01-2025 | 09:13
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سقط قتيلان وعدد من الجرحى جراء عملية طعن في مدينة أشافنبورغ الألمانية، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وذكرت الشرطة الألمانية أنها اعتقلت المنفذ وهو أفغاني يبلغ من العمر 28 عاماً. (العربية)
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