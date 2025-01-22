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عربي-دولي

مبعوث ترامب للشرق الأوسط: نستطيع إدخال قطر في مسار التطبيع مع إسرائيل

Lebanon 24
22-01-2025 | 10:34
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قال مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إنه يعتقد أن "الولايات المتحدة تستطيع إدخال قطر في المسار للتطبيع مع إسرائيل".

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، قال ويتكوف إنه يعتقد أن كافة دول المنطقة يمكن أن تلحق بركب الجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
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وعندما طُلب منه تحديد دول بعينها، أشار إلى قطر، وقال إن الدوحة لعبت دورا أساسيا في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأكد ويتكوف أنه سيزور المنطقة للمشاركة فيما وصفه بفريق التفتيش المنتشر في قطاع غزة وعلى امتداده لضمان الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

وقال ويتكوف: "سأذهب إلى إسرائيل للمشاركة في آلية التفتيش الخاصة بغزة". (سكاي نيوز)
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