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حصيلة جديدة لشهداء غزة

Lebanon 24
22-01-2025 | 10:45
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أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين إلى "47 ألفا و161 شهيدا و111 ألف و166 جريحا" جراء الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل منذ 7 تشرين الأول 2023 وحتى 19 كانون الثاني الجاري.
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وقالت الوزارة في تقرير إحصائي يومي إن 54 شهيدا وصلوا مستشفيات قطاع غزة، بينهم 53 قتلوا في أوقات سابقة وانتشلت جثامينهم خلال الساعات الـ 24 الماضية، و"شهيدا متأثرا بإصابته" إضافة إلى 19 إصابة.
ولفتت إلى أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
وأفادت الوزارة بـ"ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 47161 شهيدا و111166 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023".
وإلى جانب الضحايا، خلفت الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي بغزة دمارا واسعا، مع وجود أكثر من 14 ألف فلسطيني في عداد المفقودين. (الوكالة الوطنية)
 
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