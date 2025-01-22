مسؤول إيراني بكلام صادم عن هجوم 7 تشرين الأول: قضى على فرص إحياء "الاتفاق النووي"

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قال ظريف في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، "لم نكن نعرف عن 7 تشرين الاول، كان من المفترض أن نعقد اجتماعا مع الأميركيين بشأن تجديد خطة العمل الشاملة المشتركة في 9 تشرين الأول، لكن هذه العملية قوضته ودمرته".وأضاف: "إن حلفاء طهران في المنطقة، بما في ذلك حماس، عملوا دائما من أجل قضيتهم الخاصة، حتى على حسابنا، لم نحاول قط الاستفادة من استثماراتنا في المنطقة".وأكد ظريف "بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، اكتسبت إيران قدرة نووية أكبر بكثير، استنادا إلى الحسابات الأميركية للوقت اللازم لإنتاج سلاح نووي".وكرر القول بأن "طهران لم تسع قط إلى امتلاك سلاح نووي".وأضاف: "لو كنا نريد بناء سلاح نووي، لكان بوسعنا أن نفعل ذلك منذ فترة طويلة، لكن برنامج بناء السلاح النووي لن يكون مثل برنامجنا".وأعرب ظريف عن أمله في أن "يختار ترامب العقلانية ويكون أكثر جدية وتركيزا وواقعية"، في التعامل مع إيران خلال فترة ولايته الحالية.