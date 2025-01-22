بعد عبورهم من لبنان إلى إسرائيل بطريقة غير شرعية.. ما مصير الأتراك الثلاث؟

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وقالت الخارجية التركية، في منشور لها أنّه "نواصل اتصالاتنا مع الجهات المعنية بشأن مصير 3 مواطنين أتراك، فُقد الاتصال بهم وانقطعت بهم السبل، أثناء محاولتهم العبور بطرق غير قانونية، من لبنان إلى إسرائيل".وأضافت الخارجية: "تتم متابعة القضية عن كثب، وإبلاغ عائلاتهم بشكل منتظم بشأن أي مستجد".