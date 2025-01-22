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عربي-دولي

دولة عربية قد تطبع مع "إسرائيل".. هذا ما كشفه مبعوث ترامب للشرق الأوسط

Lebanon 24
22-01-2025 | 13:44
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أعلن مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اليوم الأربعاء، إنه "يعتقد أن جميع دول المنطقة يمكن أن تلحق بركب الجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

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وعندما طُلب منه تحديد دول بعينها، أشار إلى قطر، وقال ويتكوف في مقابلة مع "فوكس نيوز" إن الدوحة لعبت دورا أساسيا في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. (الحرة) 
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