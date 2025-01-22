دولة عربية قد تطبع مع "إسرائيل".. هذا ما كشفه مبعوث ترامب للشرق الأوسط

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وعندما طُلب منه تحديد دول بعينها، أشار إلى قطر، وقال ويتكوف في مقابلة مع "فوكس نيوز" إن الدوحة لعبت دورا أساسيا في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. (الحرة)