في سوريا.. هجوم لعناصر "الأسد" يسفر عن قتلى وجرحى في إدارة العمليات العسكرية

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وذكر أن "مسلحين من عناصر النظام المخلوع هاجموا حاجز الصناعة التابع لإدارة العمليات العسكرية في مدينة جبلة بريف اللاذقية، ما أسفر عن مقتل عنصرين من إدارة العمليات وإصابة 3 آخرين".واشار التلفزيون الى مقتل عنصرين من إدارة العمليات واصابة آخرين بجروح، في وقت سابق، كما تعرض سبعة عناصر للاختطاف، وذلك إثر كمين نفذته مجموعة من عناصر النظام السابق في ريف اللاذقية.وأوضح مدير إدارة الأمن العام في اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي، أن "عناصر النظام تختبئ بين منازل المدنيين في منطقة جبلة ومحيطها، وتتخذ من الجبال والأودية منطلقا لعملياتها ضد قوات الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية"، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".وكانت إدارة الأمن العام قد أطلقت بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية، عملية تمشيط في منطقة جبلة بريف اللاذقية، بحثا عن فلول النظام المخلوع.وأفاد مصدر في إدارة الأمن العام حينها بأن عملية التمشيط في جبلة جاءت بعد عدة حوادث وهجمات استهدفت ثكنات عسكرية ومدنيين في المنطقة.