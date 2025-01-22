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عربي-دولي

شحنة صواريخ ضخمة.. سفن إيرانية تنقل وقودًا متطوّرًا من الصين

Lebanon 24
22-01-2025 | 14:24
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ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، نقلًا عن مصادر استخباراتية، أن سفينتي شحن إيرانيتين تحملان مكونات لوقود الصواريخ ستبحران من الصين إلى إيران خلال الأسابيع المقبلة.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن تحمل السفينتان، جولبون وجيران، اللتان ترفعان العلم الإيراني، أكثر من ألف طن من مادة بيركلورات الصوديوم، التي تستخدم في صنع بيركلورات الأمونيوم، المكون الرئيس للوقود الصلب للصواريخ، بحسب "رويترز".
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وذكرت أن بيركلورات الأمونيوم من بين المواد الكيميائية التي تخضع لسيطرة نظام مراقبة تصدير تكنولوجيا الصواريخ، وهي هيئة دولية طوعية لمكافحة الانتشار النووي.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين اثنين قولهما إن كمية بيركلورات الصوديوم يمكن أن تنتج 960 طنا من بيركلورات الأمونيوم، وهو ما يكفي لصنع كمية قدرها 1300 طن من الوقود، التي يمكنها تزويد 260 صاروخا إيرانيا متوسط المدى.

 ونقلت فاينانشال تايمز عن المسؤولين قولهما إن مادة بيركلورات الصوديوم ستذهب إلى الحرس الثوري الإيراني، وإن 34 حاوية طول كل منها ستة أمتار تحتوي على المادة الكيماوية تم تحميلها على السفينة جولبون غادرت جزيرة دايشان الصينية أمس الثلاثاء.

وذكرت أنه من المتوقع أن تغادر السفينة الثانية الصين وعلى متنها 22 حاوية في أوائل شباط.

وقال المسؤولان لفاينانشال تايمز إن السفينتين المملوكتين لكيانات إيرانية من المتوقع أن تقوما برحلة مدتها ثلاثة أسابيع إلى إيران دون التوقف في أي ميناء قبل الوصول للوجهة النهائية. (ارم نيوز)
 
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