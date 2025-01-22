بعد التوترات الأمنية في غزة.. فرنسا تدعو إسرائيل لـ "ضبط النفس"

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وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إن باريس دعت "السلطات الإسرائيلية إلى ضبط النفس".وتشهد مدينة جنين إطلاق نار كثيفا وانفجارات، في اليوم الثاني من العملية الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل 10 فلسطينيين حتى الآن.