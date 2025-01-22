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عربي-دولي

بعد التوترات الأمنية في غزة.. فرنسا تدعو إسرائيل لـ "ضبط النفس"

Lebanon 24
22-01-2025 | 16:05
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أعربت فرنسا، اليوم الأربعاء، عن "قلقها الشديد إزاء تصاعد التوترات الأمنية" في الضفة الغربية المحتلة، حيث ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية في مدينة جنين ومخيمها منذ الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إن باريس دعت "السلطات الإسرائيلية إلى ضبط النفس".
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وتشهد مدينة جنين إطلاق نار كثيفا وانفجارات، في اليوم الثاني من العملية الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل 10 فلسطينيين حتى الآن.
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