لأول مرة منذ وقف إطلاق النار.. إسرائيل تستهدف عنصرا في "الجهاد"

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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل عنصرا في حركة "الجهاد الإسلامي" في جنوبي غزة، في واقعة هي الأولى من نوعها منذ بدء وقف إطلاق النار مع حماس في القطاع الفلسطيني الأحد.وقال الجيش في بيان إن القوات الإسرائيلية في جنوبي غزة "رصدت عدداً من المشتبه فيهم من المسلحين الذين شكلوا تهديداً، وقامت بـ"إزالة التهديد والقضاء على" عنصر الجهاد الإسلامي، الفصيل الحليف لحماس.وقال الجيش إنه ملتزم بشروط وقف إطلاق النار الذي دخل الأحد الماضي حيّز التنفيذ.