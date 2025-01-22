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عربي-دولي

ترامب يوقف دخول اللاجئين الحاصلين على تصاريح

Lebanon 24
22-01-2025 | 16:37
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أوقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب إجراءات دخول اللاجئين الذين حصلوا على التصاريح الرسمية للولايات المتحدة، وفقا لمذكرة أصدرها الأربعاء في إطار حملته الصارمة والشاملة على الهجرة.

وفي أعقاب أمر تنفيذي وقعه الإثنين بعد ساعات من تنصيبه، فقد "تم إلغاء جميع الرحلات المنظمة مسبقا للاجئين للمجيء إلى الولايات المتحدة"، وفق رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلتها وزارة الخارجية إلى مجموعات تعمل مع الوافدين الجدد.
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وطلبت المذكرة من المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة عدم نقل اللاجئين إلى مراكز العبور، وقالت إن جميع عمليات معالجة الحالات قد تم تعليقها أيضا.

كما قالت إن اللاجئين الذين دخلوا الولايات المتحدة سيستمرون في تلقي الخدمات وفق البرنامج المعتمد.

ووعد ترامب في حملته الرئاسية باتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية، لكن التحرك لوقف دخول اللاجئين يستهدف أيضا مسارا قانونيا للأشخاص الفارين من الحروب أو الاضطهاد أو الكوارث.

وفي أمره التنفيذي، قال ترامب إنه سيعلق قبول اللاجئين اعتبارا من 27 كانون الثاني، وأمر بإعداد تقرير حول كيفية تغيير البرنامج جزئيا من خلال مشاركة أكبر للولايات والسلطات المحلية.

كما ألغى قرار سلفه جو بايدن بالنظر في تأثير تغير المناخ على قبول اللاجئين. (سكاي نيوز)
 
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