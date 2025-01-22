أغلبيتهم من الأطفال والنساء... حصيلة شهداء غزة ترتفع إلى 47,161

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أعلنت مصادر طبية، أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 47,161 شهداء، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول 2023.وأشارت المصادر الطبية إلى أن 54 قتيلا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، منهم 53 انتُشلت جثامينهم، كما قتل مواطن متأثرا بإصابته.كذلك وصلت 19 إصابة إلى المستشفيات، نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111,166 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض والركام وفي الطرقات، ولا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.وفي الضفة الغربية المحتلة، تواصل القوات الإسرائيلية اقتحام بلدات وقرى، فيما تواصل عمليتها العسكرية في منطقة جنين ومخيمها.فقد أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت قرى وبلدات قباطية وبرقين، حيث قتل فلسطينيان إثر محاصرة منزل وهدمه من قبل قوات الجيش الإسرائيلي.