Advertisement

عربي-دولي

أغلبيتهم من الأطفال والنساء... حصيلة شهداء غزة ترتفع إلى 47,161

Lebanon 24
22-01-2025 | 23:30
A-
A+
Doc-P-1310159-638732107253484236.png
Doc-P-1310159-638732107253484236.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت مصادر طبية، أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 47,161 شهداء، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول 2023.

وأشارت المصادر الطبية إلى أن 54 قتيلا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، منهم 53 انتُشلت جثامينهم، كما قتل مواطن متأثرا بإصابته.
Advertisement

كذلك وصلت 19 إصابة إلى المستشفيات، نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111,166 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض والركام وفي الطرقات، ولا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

وفي الضفة الغربية المحتلة، تواصل القوات الإسرائيلية اقتحام بلدات وقرى، فيما تواصل عمليتها العسكرية في منطقة جنين ومخيمها.

فقد أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت قرى وبلدات قباطية وبرقين، حيث قتل فلسطينيان إثر محاصرة منزل وهدمه من قبل قوات الجيش الإسرائيلي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:48 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:38 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:48 | 2025-01-23
02:33 | 2025-01-23
02:10 | 2025-01-23
01:38 | 2025-01-23
01:29 | 2025-01-23
01:16 | 2025-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24