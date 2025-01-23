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عربي-دولي

بشكل سري.. مسؤول إسرائيلي يحاول عرقلة اتفاق غزة

Lebanon 24
23-01-2025 | 00:32
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كشف تقرير إسرائيلي أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يجري تحركات "سرية وعاجلة" بهدف إبطال المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة وإطلاق الرهائن في غزة، والعودة إلى مربع الحرب.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن سموتريتش يهدف من خلال هذه التحركات إلى حشد الرأي العام وتنظيم حملة لوقف صفقة الرهائن في غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى منها واستئناف الحرب كما كان يدعو من قبل.
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وذكرت القناة الإسرائيلية أن اجتماعا ضم عائلات الإسرائيليين القتلى في الحرب، وأقارب للرهائن المحتجزين في غزة، وشخصيات أخرى، خطط سموتريتش من خلاله لإفشال الخطوة الثانية من الاتفاق.

ولم تذكر القناة وقت عقد الاجتماع بالتحديد، لكنها قالت إنه أجري "في الأيام الأخيرة". وقال أحد المشاركين إن الاجتماع ركز على "حشد الدعم الشعبي والدولي لاستئناف القتال" وفق تعبيره. (ارم نيوز)
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