"صفعات كلامية" بين زعيمتين من اليمين المتطرف في المانيا بسبب "تصريحات هتلر"!

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خلال إطلالة لهما على قناة "إيه ر دي" أمس الأربعاء، تبادلت زعيمتان من اليمين المتطرف في ألمانيا، وهما أليسا فايدل من حزب البديل من أجل ألمانيا وزعيمة حزب اليسار "تحالف سارة فاجنكنشت" الاتهامات.وتبادلت كل من أليسا فايدل وسارة فاجنكنشت "صفعات كلامية"، أصبحت شخصية أيضا، عندما تم التطرق إلى محادثة فايدل الأخيرة مع ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك. ثم اشتد النقاش حول تصريح مثير للجدل بخصوص الأيديولوجية السياسية للزعيم النازي الألماني السابق أدولف هتلر.واتهمت فاجنكنشت في البداية فايدل بعدم التفاعل النقدي مع ماسك خلال حديث مباشر على منصة "إكس". ووصفت التفاعل بأنه "محرج إلى حد ما"، مدعية أن فايدل بدت وكأنها تعبد ماسك.وكانت فاجنكنشت قد اتهمت في وقت سابق فايدل بأنها بدت وكأنها "معجبة خاضعة" أثناء التفاعل مع ماسك.وسرعان ما ردت فايدل، معتبرة أن لقب "المعجبة الخاضعة" غير دقيق، قائلة: "كان ذلك حوارا. أنا معجبة بحرية التعبير".واتخذ النقاش منحى أكثر جدية عندما تصارعت القياديتان حول تصريح فايدل الذي أثار جدلا واسعا في محادثتها مع ماسك، حيث صنفت هتلر على أنه شيوعي.ودافعت فايدل عن تصريحها موضحة أن هناك أوجه تشابه بين الشيوعية والأنظمة الاشتراكية، مؤكدة أن هتلر كان "يساريا من حيث الروح".ووصفت فاجنكنشت ذلك بأنه إهانة لضحايا هتلر، مشيرة إلى أنه أرسل آلاف الشيوعيين والديمقراطيين الاجتماعيين إلى معسكرات الاعتقال.ويتوجه الناخبون الألمان إلى صناديق الاقتراع في 23 شباط لانتخاب برلمان جديد.(سكاي نيوز)