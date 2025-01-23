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تعليقا على قرار تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية.. هذا ما قاله رئيس المجلس الرئاسي اليمني

Lebanon 24
23-01-2025 | 04:35
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أعلن رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي، معلقا على قرار تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية أجنبية، إن اليمنيين "انتظروا القرار طويلا".

وأشار إلى أن اليمنيين رحبوا بالقرار، "خصوصا أولئك الذين فارقوا الحياة أو عذبوا أو اعتُقلوا ظلما أو فُجرت منازلهم وشردوا في أصقاع الأرض، الإنصاف ومعاقبة الإجرام الحوثي بقرار التصنيف الإرهابي، كمدخل لإحلال السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة".
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وتابع العليمي على صفحته بموقع "إكس": "نشكر الرئيس ترامب على هذا القرار التاريخي، فإننا نرحب بتعهداته لإنهاء الحروب، وردع التنظيمات الإرهابية، ونؤكد التزام الحكومة بالتعاون مع الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي لتنفيذ قرار التصنيف، وتقديم الضمانات اللازمة لتدفق المعونات الإنسانية دون أية عوائق".

واختتم العليمي حديثه بالتأكيد على تعزيز هذا المسار نحو السلام المنشود، هناك حاجة ملحة إلى نهج جماعي عالمي لدعم الحكومة اليمنية، وعدم التسويف في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وخصوصا القرار 2216، لأن التساهل مع أعداء السلام يعني استمرار الأعمال الإرهابية لهذه المليشيات الأبشع في التاريخ".

وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، إعادة إدراج جماعة الحوثي اليمنية على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. (سكاي نيوز)




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